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Kremlin: Putin ile Trump arasında temas yok

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında belli bir konu üzerinde daha temas kurulmadığını ve kurulacağı tarihin bilinmediğini açıkladı. Peskov, “İki devlet...

Kremlin: Putin ile Trump arasında temas yok

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında belli bir konu üzerinde daha temas kurulmadığını ve kurulacağı tarihin bilinmediğini açıkladı.

Peskov, “İki devlet liderleri arasındaki konulu temaslar daha kurulmadı. Söz konusu temasların kurulacağı tarih de henüz bilinmiyor. Herhalde iki lider ayrıntılı bir şekilde görüştükten sonra işbirliği yapılabileceği alanlar ve tutumları farklı olan alanlar belirlenir“ dedi.

Peskov, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin sadece her iki ülke için değil, tüm dünya için önemli olduğunu da belirtti.

Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ilişkiler her iki ülkemiz için ve dünya topluluğu için önemli, dolayısıyla bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor“ dedi.

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