Kremlin: Putin ile Erdoğan telefon görüşmesi yaptı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Şubat () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon konuşması yaptı. Kremlin'den görüşme ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Uluslararası terörle ortak mücadele çerçevesinde Suriye'deki kriz durumunun tüm kilit konularına ilişkin fikir alışverişi yapıldı. Vladimir Putin El Bab'da Türk askerlerinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik olayın ardından baş sağlığı diledi. Suriye'de IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı operasyonlar sırasında askeri hatta koordinasyonun geliştirilmesi konusunda anlaşıldı. Rusya, Türkiye ve İran'ın aracılığıyla Astana'da gerçekleşen Uluslararası Suriye Müzakeresinin sonuçlarının hayata geçirilmesi değerlendirildi. Astana ve Cenevre süreçlerinin ilerletilmesi için aktif şekilde çalışılmaya hazır olunduğu birkez daha dile getirildi. Aynı zamanda, 2017 Mart ayında Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına hazırlık çerçevesinde Rusya ve Türkiye'nin ticari, ekonomik ve diğer alamlardaki işbirliğinin geliştirilmesi konusuna da değinildi." TSK'dan yapılan açıklama Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'ndan bugün, Rus uçaklarının TSK unsurlarının bulunduğu binayı yalışlıkla vurduğuna ilişkin yapılan açıklama da şöyle: "Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından IŞİD hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Rusya yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir. Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak Rusya Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır."