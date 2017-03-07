Kremlin açıkladı: "Görüşme sonrası bazı ikili belgeler imzalanacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart tarihinde Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Erdoğan ve Putin'in toplantıda ele alacakları konulara ilişkin açıklama şöyle: “Liderler, ileride de başta ticari ekonomi bağlantıların yeniden kurulması olmak üzere Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde görüşecekler. Gündemde Akkuyu nükleer santral ve Türk akımı boru hattı ortak projelerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor. Başta Rusya ve Türkiye’nin uluslararası terörizme karşı ortak mücadelesinin ve Suriye barış sürecinin perspektifleri olmak üzere bölgesel sorunlar üzerinde fikir alışverişinde bulunması planlanıyor. Zirve sonucunda ikili belgeler imzalanacak. "