Kremlin açıkladı: "Görüşme sonrası bazı ikili belgeler imzalanacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart tarihinde Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Erdoğan ve Putin'in toplantıda ele alacakları konulara ilişkin açıklama şöyle: “Liderler, ileride...
07 Mart 2017 Salı 14:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart tarihinde Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Erdoğan ve Putin'in toplantıda ele alacakları konulara ilişkin açıklama şöyle: “Liderler, ileride de başta ticari ekonomi bağlantıların yeniden kurulması olmak üzere Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde görüşecekler. Gündemde Akkuyu nükleer santral ve Türk akımı boru hattı ortak projelerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor. Başta Rusya ve Türkiye’nin uluslararası terörizme karşı ortak mücadelesinin ve Suriye barış sürecinin perspektifleri olmak üzere bölgesel sorunlar üzerinde fikir alışverişinde bulunması planlanıyor. Zirve sonucunda ikili belgeler imzalanacak. "
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.