Kremlin: ABD’nin yeni yaptırımları ilişkileri bozmaya yönelik

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ocak () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırımları ikili ilişkilerin bilerek bozulması için atılan ek adımlar olarak adlandırdı.
ABD’nin Moskova’ya uyguladığı yeni yaptırımlara ilişkin açıklama yapan Peskov, “Bunlar Rusya ve ABD’nin ikili ilişkilerinin bozulması için bilerek atılan ek adımlardır” dedi.
Peskov, ABD’ye yanıt olarak yeni yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapamayacağını belirtti.
ABD Maliye Bakanlığı, “Magnitski” temelinde Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrkin dahil olmak üzere 5 Rus vatandaşına yaptırım uygulandığını açıkladı.