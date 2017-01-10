Kremlin: “ABD’nin ‘siber saldırılar’ raporu hayal kırıklığı yarattı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Ocak () - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD özel servislerinin açıkladığı siber saldırılarına ilişkin raporun hayal kırıklığı yarattığını ve dikkatle incelenecek bilgi içermediğini söyledi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada “Raporun açıklanan kısmı Rusya Devlet Başkanı dahil olmak üzere herkese açıktı. Ancak yayımlanan rapor hayal kırıklığına uğratıyor çünkü o kadar az bilgiden o kadar büyük tepki yaratma isteği çok tuhaf.

Bu rapor, yorumlar için yeni bir bilgi içermiyor, fikrimize göre delili olmayan suçlamalar çok amatör görünüyor ki bu terim profesyonel özel servisler hakkında normalde denilmez“ diye bildirdi.

Rusya’nın söz konusu suçlamaların hangi bilgiye dayandığını hala anlayamadığını dile getiren Peskov, şöyle devam etti:

“Bu durum, cadı avına benziyor. ABD meslektaşlarımızın tarihte cadı avı dönemlerini yaşadığını düşünüyoruz. Bu dönemler sonrasında daha sakin ve profesyonel uzmanların göreve geldiğini hatırladığımız için diyalog kurmaktan vazgeçmiyoruz.“