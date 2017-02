Kremlin, ABD’nin nükleer doktrindeki niyetini bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Şubat () - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın önce ABD’nin nükleer doktrini nasıl değiştireceğini anlaması gerektiğini, sadece bunu öğrendikten sonra her hangi bir tepki gösterebileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz Salı günü ABD generali Davis Goldfein ABD’nin önümüzdeki ilkbaharda nükleer silah kullanımı doktrinini gözden geçirebileceğini dile getirdi. ABD Kongresi, her yeni hükümetinin yeni nükleer doktrini hazırlamasını talep ediyor.

Peskov, konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle konuştu:

“Bu niyetlerin ne olduğunu, doktrinin nasıl değiştirileceğini anlamak lazım. Sadece bundan sonra her hangi bir değerlendirme yapmak mümkün olacak.“