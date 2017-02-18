“Kredilere ulaşım kolaylaştırılmalı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, girişimcilere kredilerin sağlanması sorununun çözümlenmesi ve kredilere ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Medvedev, Rusya Devlet Başkanlığı Stratejik ve Öncelikli Projeler Konseyi Yönetiminin oturumunda yaptığı açıklamada, bankacılık sektörünün KOBİ’nin kredilere ulaşımını kolaylaştıracak tekliflerin ele alınması gerektiğini belirtti.

Rus haber ajansı İnterfax’ta yer alan haberde Medvedev, “Kredilere ulaşımın zor olması KOBİ sektörünün gelişimini yavaşlatıyor. Bu sorunu çözüme kavuşturmak üzere Rusya hükümeti bankacılık ve iş sektörlerinin tekliflerini aldı. Yüksek teknolojik üretimi alanında KOBİ’nin teşvik etme devlet programı, KOBİ sektörüne kredi sağlanmasının standartlarının oluşturulması gibi bir çok öneri var“ dedi.

Başbakan, bu önerinin yerine getirilmesinin hem sektörün gelişmesini sağlayacağını hem de bankaları yasadışı faaliyetlerde bulunan girişimcilerden koruyacağını ümit ettiğini dile getirdi. Medvedev, KOBİ’nin ve serbest girişimciliğin Rusya için önemli olduğunu hatırlattı.

Açıklamalarına devam eden Medvedev, “Projenin taslağını daha Kasım ayında onayladık. Projenin amacı, bu sektörde 1 milyon 200 bin kişi için ek istihdam imkanını oluşturmak, 336 bin serbest girişimciye destek vermektir. Bunu yerine getirmek üzere gereken altyapı mevcuttur.“ dedi.