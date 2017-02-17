Kraliçenin seçilmesine saatler kaldı

Almanya güzellik yarışması Miss Germany 2017 finaline artık saatler kaldı. Miss Germany 2016 kraliçesi Lena Bröder 18 Şubat Cumartesi akşamı tacını yeni seçilecek güzele devredecek. ‘Avrupa Parkı’nda finale hazırlanan 21 finalist podyum çalışmalarını tamamladı. Finalistlerde heyecan dorukta. Bu yıl 90. yıldönümü kutlayan güzellik yarışma organizasyonu Miss Germany Corporation (MGC) ilk güzellik yarışması 5 Mart 1927 tarihinde Berlin’de yapılmıştı. 90 yıldır devam eden güzellik yarışması aynı zamanda dünyanın en eski güzellik yarışmalarından biri olarak gösteriliyor. Almanya’da güzellik yarışmalarına olan yoğun ilgi 15 yıldır arka arkaya ‘Avrupa Parkında’ yapılan finalde bine yakın davetli katılıyor. Avrupa Parkı yoğun ilgiden dolayı yeni salon inşaatına başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren 5 bin kişilik yeni yapılacak salonda güzellik yarışmaların yapılması düşünülüyor.