Kosovalılara kamu borcu affı

İşsizliğin yoğun olarak yaşandığı Kosova'da, hükümet 1999 Kosova savaşı sonrasından bağımsızlığını ilan edildiği 2008 yılına kadar kamuya borcu olan vatandaşın borçlarını affetti. Geçtiğimiz yıl Prizren Belediyesi'nin almış olduğu karar ardından 1 Eylül 2016 tarihine kadar süre af süresi halkın yoğun talebi nedeniyle af süresi bu yıl da devam edecek. Kosova'da kamu borçlarının affedilmesi ile ilgili yasanın 6 Şubat tarihinden itibaren uygulamaya geçtiğini belirten Prizren Belediyesi Ekonomi ve Finans Müdürü Ertan Simitçi, 2009 yılı itibariyle borcunu ödeyen vatandaşların 1999 yılı ile 2008 yılları arası emlak, elektrik, çöp ve su gibi kamu borçlarının affedileceğini söyledi. Simitçi, yasadan yararlanmak isteyen vatandaşların ‘Emlak Vergilendirme Dairesi’ne başvurmaları gerektiğini söyledi. Kamu Borçlarının Affedilmesi ile ilgili Yasaya göre, gerçek ve tüzel kişilerin bu yasadan faydalanabilmeleri için vatandaşın “borcu kabul ettiğine dair belgeyi” imzalamalarının şart olduğu belirtildi. Simitçi, yasadan tüm vatandaşların faydalanabileceğini belirterek, ‘Emlak Vergilendirme Dairesi’ne gelip bilgi alabileceklerini söyledi. Bu nedenle vatandaşların “Emlak Vergilendirme Dairesine” başvurarak gerekli belgeleri almaları ve imzalamaları gerekiyor. 1999 ile 2008 yılları arasındaki borcun silinmesi için, 2009 ile 2014 yılları arasındaki ‘ana borcun’ ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda hem 1999-2008 yıllarına ait toplam borcun ve hem de 2009-2014 yıllarına ait faiz ve cezaların silineceği belirtildi. Diğer taraftan vatandaşlara kolaylık olsun diye 2 ve 3 yıl olmak üzere taksitli ödeme seçeneğinin de bulunduğu belirtildi. Borcunu savaş sonrası düzenli olarak ödeyen vatandaşlar da bunun haksızlık olduğunu söylediler.

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- Ertan SİMİTÇİ - Prizren Belediyesi Ekonomi ve Finans Müdürü

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