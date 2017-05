Kosovalı Türk Bakan Yağcılar Ramazan mesajında dünyada barış ve dostluk dileklerinde bulundu 

Enis TABAK / Priştine, 26 Mayıs () - Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kosova Demokratik Türk Partisi - (KDTP) ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, İslam aleminin mübarek aylarından olan Ramazan ayını kutlayarak, hayırlı vesilelere neden olmasını diledi.

Yağcılar mesajında: 'Ramazan ayı ibadet, dayanışma, paylaşma, dostluk, barış ve bereket ayıdır. Bu vesileyle, bu mübarek ayda dünyada barış ve huzurun olmasını diler, Kosova’da her yönlü kalkınmanın ve istikrarlığın devam etmesini, önümüzdeki seçimlerin demokratik ve huzur içerisinde gerçekleşmesini diler, akabinde bir an önce yeni hükümetin ve devlet kurumlarının kurulmasını, toplumumuzun bu süreçten daha güçlü çıkmasını dilerim. Bu sene seçimlerin Ramazan ayına denk gelmesi bu sürece ayrı bir renk katmaktadır. Dolayısıyla Ramazan ayının bereketi ve huzuruyla, 2017 Kosova Meclisi erken seçimlerine Kosova Demokratik Tür Partisi, Parti olarak 11 Haziranda yapılacak olan olağanüstü genel seçim sürecine her zaman olduğu gibi inançlı, hazırlıklı ve iddialı giriyoruz.

Bugüne kadar parti olarak her seçime, her işe, her göreve inançla girdik. Dilimizin haklı davasına inanarak, kimlik davamızın sonuna kadar savunuculuğunu yaptık. Türkçe eğitime inanarak, öğretmen ve öğrencilerimizle el ele vererek bu uğurda örnek olabilecek çok sayıda çalışmayı hayata geçirdik. Kültür ve sanatımıza sahip çıkarak, bu projelerin hayata geçirilmesinde mücadele ettik. Hükümet, meclis ve belediyelerde bize verilen güveni, gururla temsil ettik. Dini değerlerimize sahip çıkarak, toplumsal sorunların çözümünde halkın beklentilerine cevap verdik. Toplumumuzun yanında olarak, sağlık, spor, gençlik, çevre ve kültürel etkinliklere destek olduk. Çünkü bu uğurda inancımız Türk Toplumuydu ve bundan sonra da inancımız Kosova Türk Toplumu üzerinde kalmaya devam edecektir. Bu çalışmaların meyvelerini bugüne kadar sizlerin desteğiyle beraberce aldık, her seferinde güven tazeledik, toplumumuzun her alanda temsiliyetini arttırdık. Desteklerinizle gururlandık, gururu güvene, güveni de başarıya taşıdık. Aynı inanç ve gururla, bu seçimlere de girmekteyiz, hedefimiz en az iki milletvekili ve hükümette yüksek derecede temsiliyet. Güçlü bir KDTP, güçlü bir Türk toplumu parolasıyla başladığımız bu kutlu yolda, gelin hep beraber, 11 Haziran günü oyumuzu KDTP’ye verelim. Aynı inaçla yolumuza devam edelim, aynı gururu hep beraber yaşayalım.

Tekrardan, bu mübarek günlerde ve seçim sürecinde, iftar sofralarında beraber ve dayanışma içerisinde olarak, ayrıca bu mübarek ayın içerisinde yapılan duaların değeri büyük olduğundan, Yüce Rabbimizden tümünün kabul edilmesini dileyerek, şahsım, partim ve bakanlığım adına tüm halkımızın Ramazan ayını en içten dileklerimle kutlar, bereketli,huzurlu ve başarılı bir ay olmasını dilerim' ifadelerini kullandı.