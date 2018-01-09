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 Kosova’da Amerikan askeri öldü

Enis TABAK, Priştine, 9 Ocak () - Kosova’da KFOR barış gücü bünyesinde görev yapan Amerikalı bir askerinin, Bondsteel kampında hayatını kaybettiği belirtildi. Kosova basınında yer alan haberlerde Kosova'daki NATO güçleri bünyesinde görev...

 Kosova’da Amerikan askeri öldü

Enis TABAK, Priştine, 9 Ocak () - Kosova’da KFOR barış gücü bünyesinde görev yapan Amerikalı bir askerinin, Bondsteel kampında hayatını kaybettiği belirtildi. Kosova basınında yer alan haberlerde Kosova'daki NATO güçleri bünyesinde görev yapan bir Amerikan askerinin Cumartesi günü Bondsteel kampında öldüğü bildirildi. Yapilan açıklamada Amerikan ordusunu  olayı araştırdığı belirtildi. Vail Arizona’dan olan 21 yaşındaki Robert W. Jones,  18. Tugay Askeri Bölümünde görev yapıyordu. Basına yapılan açıklamada, Jones’un örnek bir asker olduğu vurgulandı. Ağustos 2015 yılında  Amerikan Ordusuna katılan Jones, NATO madalyası dahil, birçok madalya ile takdir edilmiş bir asker olduğu belirtildi.

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