Kosova Türk Temsil Heyeti, İrtibat ve İzleme Evi açtı

Enis Tabak / Mamuşa, 25 Ocak, () - Kosova'da barış gücü olarak görevde bulunan Türk askeri, Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da yeni Mamuşa İrtibat ve İzleme Evi'nin (İVİT) açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Kosova barış gücü KFOR Komutanı Tümgeneral Giovanni Fungo, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Kosova Güvenlik Gücü (KGG) Komutanı Korgeneral Rahman Rama, Kosovalı siyasiler ile Kosova'da KFOR barış gücünde görevli subay ve astsubaylar katıldı. Tören, İstiklal Marşı ve NATO Marşı eşliğinde Türk ve NATO bayraklarının göndere çekilmesiyle başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Piyade Üsteğmen Erkan Özdemir, Mamuşa İrtibat ve İzleme Evi'nin 2009 yılı Ağustos ayından bu yana Mamuşa'da başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Topçu Kurmay Albay Mustafa İhsan Tavazar: 'İrtibat ve İzleme timlerinin amacı, KFOR ile Kosova toplumu, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum örgütleri arasında bağ kurmak, kısaca halkın nabzını tutmaktır. Kosova'nın güneyinde, Güney Müşterek Bölgesel Birlik Komutanlığı emrinde 9 adet İVİT evi ve 7 adet ofisi bulunmaktadır' dedi.

'Türk askeri Kosova'da çok başarılı çalışmalara imza attı'

KFOR Komutanı Tümgeneral Giovanni Fungo da, 1999 yılından bu yana KFOR barış gücünde görev yapan Türk askerinin bugüne kadar çok başarılı çalışmalara imza attığını ve her zaman Kosova halkının yanında olduğunu vurguladı. Türk askerinin Kosova'da yüklendiği her görevi başarılı bir şekilde yerine getirdiğini söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç: 'Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızın, askerlerimizin ve Türk İVİT Evlerimizin, gerçekleştirdikleri çok çeşitli proje ve etkinliklerle halk için önemli faaliyetler gerçekleştirerek onların kalbini kazanmış olmasından ve böylece Türkiye ve Kosova arasındaki güçlü dostluk ve işbirliğinin mükemmel bir örneği haline gelmesinden büyük gurur duyduğumuzu da belirtmekteyim' dedi.

Konuşmaların ardından davetliler yeni İVİT evini gezdi. Büyükelçi Kılıç, Mamuşa İvit Komutanı Piyade Üsteğmen Erkan Özdemir'e nazar boncuğu hediye etti.

Kosova'da Ağustos ayında görev süresi tamamlanan Albay Saim Bağcı'dan boşalan koltuğa Kurmay Albay Mustafa İhsan Tavazar, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı olarak atandı.



(Fotoğraflı)



Görüntü Dökümü:

- İVİT evi detay

- Kurdele kesimi

- Marşlar

- Mamuşa İvit Komutanı Piyade Üsteğmen Erkan Özdemir'in konuşması

- Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Topçu Kurmay Albay Mustafa İhsan Tavazar'in konuşması

- KFOR Komutanı Tüm General Giovanni Fungo'nun konuşması

- Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın konuşması

- Detay

- Nazar boncuğu takdimi