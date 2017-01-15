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Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Türkiyeli gençlerle bir araya geldi

Enis Tabak/Prizren, 15 Ocak, () - Türkiye'nin değişik üniversitelerden mezun olan gençleri bir arada toplamak maksadıyla yaklaşık 10 yıl önce kurulan Türkiye Mezunları Derneği'ni ziyaret eden Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mustafa...

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Türkiyeli gençlerle bir araya geldi

Enis Tabak/Prizren, 15 Ocak, () - Türkiye'nin değişik üniversitelerden mezun olan gençleri bir arada toplamak maksadıyla yaklaşık 10 yıl önce kurulan Türkiye Mezunları Derneği'ni ziyaret eden Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mustafa İhsan Tavazar ve Sivil Asker İşbirliği - SAİ Komutanı Erkin Kara, Dernek Başkanı Cengiz Çesko'ya Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini hediye etti.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mustafa İhsan Tavazar ve SAİ Komutanı Erkin Kara yeni seçilen Yönetim Kurulunu tebrik edip, başarılar diledi. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çesko, Türkiye mezunlarının iki ülke arasında üstlendikleri gönüllü elçilik vazifesinin ne kadar önemli olduğunu ve bu köprünün sosyo-kültürel açıdan daha çok gelişmesi gerektiğini vurguladı. Görüşme sırasında ayrıca mezunların Kosova’ya döndüklerinde yaşadıkları adaptasyon ve işsizlik sorunlarının ele alındığı belirtildi. Daha önce olduğu gibi ileride de ortaklaşa gerçekleştirilebilecek bir projede her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirten Albay Tavazar, en kısa zamanda başka organizasyonlarda tekrar bir araya gelip istişareleri sıklaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

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