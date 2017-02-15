Kosova Ordusu'nun kurulması Meclisten geçti

Enis TABAK - KOSOVA / - Uzun zamandır tartışmalara neden olan Kosova ordusunun kurulması kararı, Kosova Meclisi'nde oy çoğunluğuyla kabul edildi. 68 Milletvekilinin evet oyu ile Kosova Silahlı Kuvvetleri’nin kurulması kararını onaylanmış oldu. Alınan kararla mevcut olan Kosova Güvenlik Gücü'nün - FSK, Kosova Silahlı Kuvvetleri'ne - FAK dönüştürülmesi bekleniyor. Meclisteki kararın ardından Kosova Başbakanı Isa Mustafa yaptığı açıklamasında, Kosova Güvenlik Gücü’nün Kosova Silahlı Kuvvetleri’ne dönüşmesiyle ilgili Kosova’nın orduya sahip olmasına dair tüm şartları yerine getirdiğini söyledi. Mustafa, 113 ülke tarafından kabul edilen Kosova’nın tüm kurumlara sahip olduğunu ve Silahlı Kuvvetlere sahip olması için de tüm şartları yerine getirdiğini belirtti. Mustafa, Kosova’nın Silahlı Kuvvetleri’ne sahip olması için yalnız şartları yerine getirdiği değil, ülkenin Silahlı Kuvvetlere de sahip olmasını hak ettiğini de ifade etti. ABD, Kosova Silahlı Kuvvetleri'nin kurulmasını destekliyor Kosova Güvenlik Gücü-FSK Bakanı Haki Demolli, Güneydoğu Avrupa Ofisi Müdürü Matthew Palmer’in yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir heyetini kabul etti. Görüşmede siyasi ve güvenlik gelişmeler, Kosova Güvenlik Gücü’nün (FSK) Kosova Silahlı Kuvvetleri’ne dönüştürülmesi, Kosova’nın ve stratejik ortaklar ve Kosova'nın diğer ortak ülkelerle işbirliği ele alındığı belirtildi. Bakan Demolli, KFOR aracılığıyla Kosova’da barışın korunması için NATO güçlerine teşekkür etti. ABD Dışişleri yüksek yetkilisi Matthew Palmer ise Kosova’nın Avro-Atlantik yolculuğuna tam destek sunduklarını söyledi. Palmer ABD'nin, Kosova Güvenlik Gücü'nden Kosova Silahlı Kuvvetlerine dönüşmesini desteklediklerini söyledi. Görüntü Dökümü: --------------- - FSK'dan detay