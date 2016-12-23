Kosova'nın ilk Türk Başkonsolosu, birinci yıl faaliyetlerini anlattı

Enis Tabak / Prizren, 23 Aralık, () - Kosova ile Türkiye arasında yakın akrabalık ilişkilerinde dolayı ve kültürel temasın daha da verimli olması adına Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'daki ilk başkonsolosluğu olarak 2016 yılında resmen hizmete geçen Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu, 1 yıl içerisinde büyük başarılar elde etti. Kosova'daki ilk ve tek başkonsolosluk olarak Prizren'de faliyete geçen Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'nun 2016 yılındaki çalışmalarını 'ya değerlendiren Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, bu yılın başkonsolosluğun hizmete geçtiği ilk yıl olmasına rağmen yoğun bir faaliyet programı içerisinde geçtiğini söyledi. Başkonsolosluk olarak ilk faaliyetlerinin, İstiklal Marşı'nın Kosova kökenli yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlemek olduğunu söyleyen Evcit, bir yıl içerisinde resim sergileri, konferanslar, anma programları gibi etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda Kosovalı siyasi ve STK temsilcilerini kabul ettiklerini belirten Evcit, Türk soydaşlarla da sohbet toplantıları düzenledikleri belirtti. Evcit, 2017'nin barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.



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- T.C Prizren Başkonsolosu Selen Evcit

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