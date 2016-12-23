Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ERDOĞAN DEİK GENEL KURULUNDA KONUŞTU
"Siz müslümansınız sizi AB'ye almayacaklar"
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e karşı şok karar
İsrail'den BM kararına sert tepki
Kılıçdaroğlu: İnternette görüntüler var. Hükümetten cevap bekliyoruz
"Türkiye kan gölüne dönmüş durumda"
Alman basını: Berlin saldırganı Milano'da öldürüldü
Berlin saldırganı öldürüldü

Kosova'nın ilk Türk Başkonsolosu, birinci yıl faaliyetlerini anlattı

Enis Tabak / Prizren, 23 Aralık, () - Kosova ile Türkiye arasında yakın akrabalık ilişkilerinde dolayı ve kültürel temasın daha da verimli olması adına Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'daki ilk başkonsolosluğu olarak 2016 yılında resmen hizmete...

Kosova'nın ilk Türk Başkonsolosu, birinci yıl faaliyetlerini anlattı

Enis Tabak / Prizren, 23 Aralık, () - Kosova ile Türkiye arasında yakın akrabalık ilişkilerinde dolayı ve kültürel temasın daha da verimli olması adına Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'daki ilk başkonsolosluğu olarak 2016 yılında resmen hizmete geçen Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu, 1 yıl içerisinde büyük başarılar elde etti. Kosova'daki ilk ve tek başkonsolosluk olarak Prizren'de faliyete geçen Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'nun 2016 yılındaki çalışmalarını 'ya değerlendiren Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, bu yılın başkonsolosluğun hizmete geçtiği ilk yıl olmasına rağmen yoğun bir faaliyet programı içerisinde geçtiğini söyledi. Başkonsolosluk olarak ilk faaliyetlerinin, İstiklal Marşı'nın Kosova kökenli yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlemek olduğunu söyleyen Evcit, bir yıl içerisinde resim sergileri, konferanslar, anma programları gibi etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda Kosovalı siyasi ve STK temsilcilerini kabul ettiklerini belirten Evcit, Türk soydaşlarla da sohbet toplantıları düzenledikleri belirtti. Evcit, 2017'nin barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.



Görüntü Dökümü:

- T.C Prizren Başkonsolosu Selen Evcit 

- Prizren detay

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55