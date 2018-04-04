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Kosova Meclisi FETÖ'cülerin sınır dışı edilmesini konuştu

Enis Tabak / Priştine, 4 Nisan () - Kosova Meclisi, Kosova’da Türkiye vatandaşı FETÖ'cü teröristlerin tutuklanıp sınır dışı edilmesi gündemiyle acil olarak bugün toplandı. Olağanüstü Meclis oturumunda konuşan Arnavut vekiller, sorumluların...

Kosova Meclisi FETÖ'cülerin sınır dışı edilmesini konuştu

Enis Tabak / Priştine, 4 Nisan () - Kosova Meclisi, Kosova’da Türkiye vatandaşı FETÖ'cü teröristlerin tutuklanıp sınır dışı edilmesi gündemiyle acil olarak bugün toplandı.
Olağanüstü Meclis oturumunda konuşan Arnavut vekiller, sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundular.
Meclis'ten 40 milletvekilinin olağanüstü oturum talebiyle toplanan olağanüstü Meclis toplantısında konuşan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, “Geçen Perşembe günü gelişen ve FETÖ terör örgütünün üst düzey altı sorumlusunun sınırdışı edilmesiyle sonuçlanan gelişmelerin ardından en büyük dostlarımızdan biri Türkiye Cumhuriyeti ile gelinen noktadan, Kosova’da yaşayan Türk Toplumunun seçilmiş temsilcileri olarak endişe duyuyoruz” dedi.
Kosova hükümetinde koalisyon ortağı olan KDTP bir bakan ile hükümette yer alıyor.
Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay'ın, yaşanan olayların ardından Kosova İstihbarat Şefi ile İçişleri Bakanını görevden alması, Kosovalı siyasilerden de büyük tepki aldı. Bugün gerçekleşen olağanüstü Meclis oturumunda konuşan Damka, "Bu insanlar masum öğretmenler değil, bu insanlar terör örgütü mensubu. Kosova devlet yetkilileri, siyasetçileri ve gazeteleri daha ne kadar bu yapıyı masum göstermeye, savunmaya devam edecek. Avrupalı bir ülkenin terör örgütü ilan ettiği bir yapıya yönelik bir operasyon yapılmış olsaydı eğer eminim ki bugün eleştiride bulunanların hepsi o operasyona alkış tutacaklardı. Biz bağımsız bir devletiz ve devletimizin tutumu her olay için aynı olmalıdır.Diğer taraftan bağımsız gözüken AKI raporuna göre FETO terör örgütü sadece Türkiye için değil, Kosova’nın bütünlüğünü tehdit eden bir unsur olduğunu ortaya koymuştur” dedi.


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