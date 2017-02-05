Kosova ile Sırbistan arasında gerilime neden olan duvarın bugün yıkılması bekleniyor

Enis TABAK, KOSOVA, 5 Şubat() - Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyonun yükselmesine neden olan duvarın bugün yıkılması bekleniyor. Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların çoğunlukta yaşadığı ikiye bölünmüş Mitroviça'da Sırplar tarafından örülen duvar, Kosova ile Sırbistan arasında gerilime neden olmuştu. Duvarın örülmesi ardından Kosova hükümeti büyük tepki göstermiş, Avrupa Birliği'nden olaya el atması çağrısında bulunmuştu. Mitroviça'nın kuzeyindeki duvarın yıkılması için Brüksel'de önceki gün Sırbistan ile Kosovalı siyasiler bir araya gelmiş ve varılan anlaşma sonucu duvarın yıkımına karar verilmişti. Yaklaşık 2 ay önce inşa edilen duvarın bugün Mitroviça Belediyesi tarafından yıkılması bekleniyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------- Duvarın görüntüsü