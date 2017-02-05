Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye genelinde DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı var
Yurt çapında IŞİD operasyonu çak...
Medipol Başakşehir - Galatasaray: 2 - 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
Medipol Başakşehir çeyrek finale yükseldi
PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu 2 terörist yakalandı
PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu 2...
Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Galatasaray kupaya veda etti
Galatasaray kupadan elendi

Kosova ile Sırbistan arasında gerilime neden olan duvar yıkıldı

Enis TABAK, KOSOVA, 5 Şubat () - Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyonun yükselmesine neden olan o duvar yıkıldı. Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların çoğunlukta yaşadığı ikiye bölünmüş Mitroviça'da Sırplar tarafından örülen...

Kosova ile Sırbistan arasında gerilime neden olan duvar yıkıldı

Enis TABAK, KOSOVA, 5 Şubat () - Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyonun yükselmesine neden olan o duvar yıkıldı. Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların çoğunlukta yaşadığı ikiye bölünmüş Mitroviça'da Sırplar tarafından örülen duvar, Kosova ile Sırbistan arasında gerilime neden olmuştu. Duvarın örülmesi ardından Kosova hükumeti büyük tepki göstermiş, Avrupa Birliği'nin el müdahale etmesini istemişti. Mitroviça'nın kuzeyindeki duvar yıkılması için Brüksel'de önceki gün Sırp ile Kosovalı siyasiler bir araya gelmiş ve varılan anlaşma sonucu duvarın yıkımına karar verilmişti. Yaklaşık 2 ay önce inşa edilen duvar bugün Mitroviça Belediyesi tarafından yıkımına başlanıldı. Kosova televizyonlarından canlı verilen görüntülerde, duvar dozerler tarafından yıkılıyor. Olay yerine gelen Kosova'daki görevli temsilciler, önceki gün Brüksel'de varılan anlaşmaya mutabık kalınmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüntü Dökümü: - Duvarın yıkılması - Yabancı temsilcilerin konuşması

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.