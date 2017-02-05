Kosova ile Sırbistan arasında gerilime neden olan duvar yıkıldı

Enis TABAK, KOSOVA, 5 Şubat () - Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyonun yükselmesine neden olan o duvar yıkıldı. Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların çoğunlukta yaşadığı ikiye bölünmüş Mitroviça'da Sırplar tarafından örülen duvar, Kosova ile Sırbistan arasında gerilime neden olmuştu. Duvarın örülmesi ardından Kosova hükumeti büyük tepki göstermiş, Avrupa Birliği'nin el müdahale etmesini istemişti. Mitroviça'nın kuzeyindeki duvar yıkılması için Brüksel'de önceki gün Sırp ile Kosovalı siyasiler bir araya gelmiş ve varılan anlaşma sonucu duvarın yıkımına karar verilmişti. Yaklaşık 2 ay önce inşa edilen duvar bugün Mitroviça Belediyesi tarafından yıkımına başlanıldı. Kosova televizyonlarından canlı verilen görüntülerde, duvar dozerler tarafından yıkılıyor. Olay yerine gelen Kosova'daki görevli temsilciler, önceki gün Brüksel'de varılan anlaşmaya mutabık kalınmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüntü Dökümü: - Duvarın yıkılması - Yabancı temsilcilerin konuşması