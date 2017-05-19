Kosova genel seçimlerinde seçmen sayısı, nüfustan fazla çıktı

Enis Tabak / Prizren, 19 Mayıs () - Kosova'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek erken genel seçim öncesi resmi rakamlara göre 1 milyon 739 bin 825 olan nüfuslu Kosova’da, 1 milyon 885 bin 147 kayıtlı seçmenin oy kullanacağının açıklanması kafaları karıştırdı.

Durumun nedeninin, seçim listelerinin temizlenmemesi olduğu savunuldu. Bir diğer açıklamada da 2011 yılında yapılan nüfus sayımında sadece Kosova'da ikamet eden kişilerin sayıldığı, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırpların o dönem nüfus sayımını boykot etmesinden dolayı nüfus sayımına katılmadıkları, bu nedenle nüfus ile seçmen sayısı arasında farkın olduğu belirtildi.