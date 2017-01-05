Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih ederim
CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih...
Van'da HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye...
Flaş haber... 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
105 asker eşi bakın neler...

Kosova donuyor

Enis Tabak / Prizren, 5 Ocak, () - Akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte Prizren beyaza büründü. Kosova genelinde etkili olan soğuk hava Prizren'de yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle...

Kosova donuyor

Enis Tabak / Prizren, 5 Ocak, () - Akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte Prizren beyaza büründü. Kosova genelinde etkili olan soğuk hava Prizren'de yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle ayrı bir güzelliğe bürünen Prizren'de kartpostallık manzaralar oluştu.

Okulların tatil olması nedeniyle kar yağışını fırsat bilen çocuklar da karın tadını çıkardı. Trafiğe kar zincirlerini takmadan çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Özlemle beklenen beyaz örtü, arabaları ve caddelerin üzerini örtererek güzel görüntüler oluşturdu. Şehir merkezinde mevsimin ilk kar yağışıyla ilgili Kosova Meteroloji Uzmanları tarafından yapılan açıklamada; karla birlikte dondurucu sıcaklıkların önümüzdeki pazartesi gününe kadar etkili olacağı belirtildi. Hava sıcaklığının gece eksi 20'ye kadar inmesi beklenirken, gündüz ise eksi 9'u göstereceği belirtildi.



Görüntü Dökümü:

- Prizren'de kar detay

- Roportajlar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55