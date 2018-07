Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı, Kosovalı Türkleri Kosova'dan kazımak lazım

Enis Tabak / Priştine, 31 Temmuz, () - Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın sosyal paylaşım sitesinden Kosovalı Türk ve Sırp topluluklarla ilgili yayınladığı “bunları Kosova’dan ve Gjergj Kastriot topraklarından kazıyıp atmak gerek” açıklamalarına tepkiler devam ediyor.

Deday, sosyal paylaşım sayfasında ''Balkanların Cadıları'' başlığıyla paylaştığı yazıda şöyle demişti, “Türkiye ve Sırbistan’ın hedefi yeniden Kosova’daki stratejik konumuna geri dönmek, her iki ülke de bunu buradaki temsilcileriyle yapmak istiyor, yüzyıllık işgalin köklerinde kalanlar ve bu kirli işgalcilerin kalıntılarıyla, bunları Kosova’dan ve Gjergj Kastriot topraklarından kazıyıp atmak gerek.”

Deday'ın sosyal paylaşımı ardından 'ya açıklamalarda bulunan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, paylaşımla ilgili Başbakan Ramuş Haradinay'la Deday'ın görevinden alınması için görüştüklerini söyledi.

Damka, konu ile ilgili olarak, 'Dışişleri Bakan Yardımcısı Deday'ın kendi sosyal paylaşım sayfasından yapmış olduğu açıklama bardağı taşıran son damlaydı. Kendisinini bugüne kadar buna benzer açıklamaları oldu ama son açıklaması kabul edilebilir bir açıklama değil. Bugün Başbakan Ramuş Haradinay'a 6+ Parlamento Gurubu adına Deday'ın görevden alınması için resmi talepte bulunduk. Şayet Başbakan bu konu üzerinde her hangi bir girişimde bulunmaz ise koalisyon hükümetindeki oylarımızın değerlendirmeye alacağımızı kendisine de ilettik. Bu kişinin Dışişleri Bakanı yardımcısı ve her hangi bir görevi hak etmediğini düşünüyorum. Bu tür açıklamalar Kosova'da yaşayan topluluklar ve dinlerarası tolerans ve diyaloğu zedelemektedir” dedi.

Deday'ın sosyal paylaşım sayfasında Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sürekli hakaretlerde bulunduğu gözlendi. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- KDTP Milletvekili Fİkrim Damka 'ya açıklama