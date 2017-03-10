Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik yaptığı iddiası
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik...
Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Park'ı azletti
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...

Kosova Demokratik Türk Partisi, '4 Kadın 4 Profil' panel düzenledi

Enis TABAK, KOSOVA, 10 Mart () - Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Prizren Şubesi Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla '4 Kadın 4 Profil' konulu panel düzenledi. Panele çok sayıda daveytli katıldı. Panel...

Kosova Demokratik Türk Partisi, '4 Kadın 4 Profil' panel düzenledi

Enis TABAK, KOSOVA, 10 Mart () - Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Prizren Şubesi Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla '4 Kadın 4 Profil' konulu panel düzenledi. Panele çok sayıda daveytli katıldı. Panel hayatın kaybeden kadınlara saygı duruşu ile başladı. Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Prizren Şubesi Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen '4 Kadın 4 Profil' konulu panele çok sayıda davetli katıldı. Prizren'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele, kadınlar yanı sıra KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, T.C Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, T.C Prizren Başkonsolosu Selen Evcit katıldı. Panelde konuşan KDTP Prizren Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fidan Brina jılta, kadının toplumdaki yerinden ve öneminden bahsetti. KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da, kadınların Kosova'daki kamu alanındaki yerinden bahsetti. Konuşmaların ardından '4 Kadın 4 Profil' adı altında 4 başarılı kadınla yapılan kısa filmler davetlilerin beğenisine sunuldu. Panel yaklaşık 2 saat sürdü. Görüntü Dökümü: - Fidan Brina JILTA - KDTP Prizren Şubesi Kadın Kolları Başkanı - Mahir YAĞCILAR - KDTP Gen. Bşk. - Kamu Yönetimi Bakanı - Detay

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.