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Kosova Demokratik Türk Partisi, 11 Haziran erken seçimi öncesi seçmenle buluştu

Enis Tabak / Prizren, 16 Mayıs () - Kosova Demokratik Türk Partisi - (KDTP), 11 Haziran tarihinde düzenlenecek olan erken seçim öncesi seçmenini bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kosova Demokratik Türk Partisi'nin - KDTP Prizren'deki genel...

Kosova Demokratik Türk Partisi, 11 Haziran erken seçimi öncesi seçmenle buluştu

Enis Tabak / Prizren, 16 Mayıs () - Kosova Demokratik Türk Partisi - (KDTP), 11 Haziran tarihinde düzenlenecek olan erken seçim öncesi seçmenini bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kosova Demokratik Türk Partisi'nin - KDTP Prizren'deki genel merkezinde düzenlenen erken seçim öncesi bilgilendirme ve istişare toplantısında Şube Başkanı Sencar Karamuço, 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken seçim süreci ve katılımı hakkında bilgi verdi. Toplantıda, seçimlerde aday olmak isteyenlerin Cuma gününe kadar parti merkezine gelerek aday formunu doldurmaları istendi. Karamuço ayrıca 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken seçimde, KDTP adına aday olmak isteyenlerin en geç cuma gününe kadar parti merkezine gelerek adaylık başvuru formlarını doldurmaları gerektiğini söyledi. Yaklaşık 2 saat süren istişare toplantısında parti üyeleri, seçimlerle ilgili merak ettikleri soruları yönlendirme fırsatı buldular.

 

(Fotoğraflı)

 

Görüntü Dökümü:

- Sencar KARAMUÇO - KDTP Prizren Şubesi Başkanı

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