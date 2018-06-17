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Kosova'daki Türkler oylarını kullandı

Enis TABAK / PRİZREN, 17 Haziran () - TÜRKİYE'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci dönem milletvekili genel seçimleri öncesi Kosova'daki Türk vatandaşlar sandığa gitti.  24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı...

Kosova'daki Türkler oylarını kullandı

Enis TABAK / PRİZREN, 17 Haziran () - TÜRKİYE'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci dönem milletvekili genel seçimleri öncesi Kosova'daki Türk vatandaşlar sandığa gitti. 
24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci dönem milletvekili genel seçimleri öncesi Avrupa'nın birçok ülkesindeki büyükelçilik ve başkonsolosluklarda bir hafta öncesinden oy verme işlemi gerçekleşti. Bu kapsamda Kosova'daki Türkler, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Başkonsolosluk binalarında oy kullandı. Oy verme işlemi saat 09.00'dan 21.00'e kadar sürdü. 

ASKERLER DE OY KULLANDI
Kosova Barış Gücü'nde görev yapan Türk askerleri de oy kullandı. Prizren'deki başkonsolosluk binasına gelen rütbeli askerler, oylarını kullandı.
Türk askeri, 1999 yılından bu yana Barış Gücü adına Kosova'da bulunuyor.
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