Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Kosova'da tutuklanan FETÖ'cülerin yakalanma anları

Enis Tabak / Priştine, 30 Mart () - Kosova polisi tarafından dün yakalanarak Türkiye'ye teslim edilen altı FETÖ firasinden Yusuf Karabina isimli kişinin yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kosova basınında yer alan haberde Yusuf...

Kosova'da tutuklanan FETÖ'cülerin yakalanma anları

Enis Tabak / Priştine, 30 Mart () - Kosova polisi tarafından dün yakalanarak Türkiye'ye teslim edilen altı FETÖ firasinden Yusuf Karabina isimli kişinin yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kosova basınında yer alan haberde Yusuf Karabina'nın ailesiyle birlikte işyerine giderken Kosova polisi tarafından yolda çevriliyor. Görüntülerde uzun bir konuşmanın ardından Yusuf Karabine polis tarafından zorla dışarı çıkarılmak istiyor ve bu arada itişme başlıyor.
Eşi Yasemin Karabina ise yol ortasına atlayarak geçen sivil araçlardan yardım istediği gözüküyor.
Dünkü gözaltılarla ilgili haberdar edilmediğini açıklayan Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, bugün hükümet kabinesinde görevden alınmaların gerçekleşeceğini doğruladı.
FETÖ'cü altı Türk vatandaşına düzenlenen operasyon sonucu  gözaltına alınması ve sınır dışı edilerek Türkiye’ye götürülmesinin ardından bazı yetkililerin görevinden alınacağını medyaya teyit eden Başbakan Haradinay, "Bugün görevden alınmalar olacak mı?"  sorusuna "Evet" yanıtı verdi.
Kosova basınında yer alan iddialara göre, Kosova içişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü  Driton Gashi’nin görevlerinden alınmaları bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
- Kosova'da dün yakalanan altı FETÖ'cüden Yusuf Karabina'nın yakalanma anı

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314