Kosova'da Türk askeri yolları temizledi

Balkanları etkisi altına alan kar nedeniyle 48 saatlik olağanüstü halinin ilan edildiği Kosova'da, şehirlerarası ulaşım durdu. Önceki gün başlayan ve aralıksız devam eden kar, Kosova'da hayatı felç etti. Yoğun kar nedeniyle Prizren'de caddeler kapanırken Kosova'da KFOR Barış Gücü'de görev yapan Türk askeri, Prizren'de ana caddeleri temizleyerek trafiğin sağlanmasına yardımcı oldu. Prizren'deki merkezi caddeleri kar temizleme aracıyla 3 saat boyunca temizleyen Türk askeri, karla kaplı yolları ulaşıma açtı.



Kosova Meteroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, sıcaklığı eksi 20 derecenin altına düşen kötü hava şartlarının ocak ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.