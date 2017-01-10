Kosova'da tarihi Drim nehri dondu

Enis Tabak / Prizren, 10 Ocak, () - Kosova'da yaklaşık bir haftadır etkili olan aşırı soğuklar, Drim nehrinin donmasına neden oldu.

Geçtiğimiz perşembe başlayan kar yağışının ardından aşırı soğukların etkili olduğu Kosova'da yaklaşık bir haftadır havaların sıfırın altında seyretmesi, süs çeşmeleri, şelaleleri son olarak da tarihi Drim nehrini dondurdu. Kosova genelinde etkili olan soğuk havalar nedeniyle, Prizren'e bağlı Naşec bölgesinde bulunan ve Arnavutluk'a akan tarihi Drim nehrini buz kapladı. Daha önce hiç böyle bir şeyin yaşanmadığını belirten vatandaşlar, ilk kez Drim nehrinin donmasına şahit olduklarını söyledi.

Son bir haftadır hava sıcaklığı gece eksi 25, gündüz ise eksi 15'i gösteriyor. Kosova Meteoroloji Uzmanları, havaların önümüzdeki perşembe gününden itibaren az da olsa ısınacağını açıkladı.



Görüntü Dökümü:

- Drim Nehri'nden detay

- Vatandaşla söyleşi