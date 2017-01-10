Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü
Emniyete girmek isteyen terörist öldürüldü
Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente kazası: 1 ölü çok sayıda yaralı
Ataköy'te tente namaz kılanların üstüne...
Anayasa değişikliği teklifinde görüşmelere geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi 338 oyla...
flash! İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini...

Kosova'da tarihi Drim nehri dondu

Enis Tabak / Prizren, 10 Ocak, () - Kosova'da yaklaşık bir haftadır etkili olan aşırı soğuklar, Drim nehrinin donmasına neden oldu. Geçtiğimiz perşembe başlayan kar yağışının ardından aşırı soğukların etkili olduğu Kosova'da yaklaşık...

Kosova'da tarihi Drim nehri dondu

Enis Tabak / Prizren, 10 Ocak, () - Kosova'da yaklaşık bir haftadır etkili olan aşırı soğuklar, Drim nehrinin donmasına neden oldu.

Geçtiğimiz perşembe başlayan kar yağışının ardından aşırı soğukların etkili olduğu Kosova'da yaklaşık bir haftadır havaların sıfırın altında seyretmesi, süs çeşmeleri, şelaleleri son olarak da tarihi Drim nehrini dondurdu. Kosova genelinde etkili olan soğuk havalar nedeniyle, Prizren'e bağlı Naşec bölgesinde bulunan ve Arnavutluk'a akan tarihi Drim nehrini buz kapladı. Daha önce hiç böyle bir şeyin yaşanmadığını belirten vatandaşlar, ilk kez Drim nehrinin donmasına şahit olduklarını söyledi.

Son bir haftadır hava sıcaklığı gece eksi 25, gündüz ise eksi 15'i gösteriyor. Kosova Meteoroloji Uzmanları, havaların önümüzdeki perşembe gününden itibaren az da olsa ısınacağını açıkladı.



Görüntü Dökümü:

- Drim Nehri'nden detay

- Vatandaşla söyleşi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55