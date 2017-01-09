Kosova'da sömestr tatilinin uzatılmasını fırsat bilen çocuklar kızak kayarak eğlendi

Enis TABAK - KOSOVA / - Kosova'da 2 hafta süren ve 10 Ocak tarihinde bitmesi planlanan sömestr tatili, aşırı soğuklar ve yoğun kar yağışı nedeniyle uzatıldı. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar da, kızaklarını alarak bol bol kayma fırsatı buldu. 2 haftalık yarıl yıl tatili ardından aşırı soğuklar ve kar nedeniyle Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan kararla, tüm ilk ve orta okullarda ikinci dönem derslerinin başlangıç tarihi 16 Ocak tarihine ertelenmesi, en çok çocukları sevindirdi. Yarı tatilinin 1 hafta daha ertelenmesini fırsat bilen çocuklar, kızaklarını alarak yüksek kesimli mahallelerde bol bol kayma fırsatı buldular. Okulların tatil edilmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, kar ve güneşli havayı fırsat bilerek bol bol eğlendiklerini söylediler. Prizren'in Kurila semtindeki tepeden yaklaşık 200 metre uzunluğunda oluşan karda kızaklarıyla kayan çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Kar pistinde ufak tefek kazalarda olmadı değil. Gündün eksi 15 gece ise eksi 27 derece soğukların etkili olduğu Prizren'de önümüzdeki günlerden itibaren havaların düzeleceği belirtildi. Görüntü Dökümü: - Çocukların kaymalarından detay - Çocuklarla söyleşi