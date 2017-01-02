Kosova'da sahne alan Gülden Karaböcek, konserin gelirini Suriye'ye bağışladı

Enis TABAK - KOSOVA / - Kosova'da yeni yılın ikinci gecesi sahne alan sanatçı Gülden Karaböcek, konserden elde edilen gelirin Suriye Halep bağışlandığını açıkladı. Kosova'nın Prizren kentinde Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği'nin daveti üzerine sahne alan ünlü sanatçı, yüzlerce Kosovalı'nın katıldığı gecede hayranlarını coşturdu. Muhteşem bir konser veren ünlü sanatçı Karaböcek, Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Sen Evlisin, Ben Olmalıydım, Kaybolan Hayeller gibi unutulmaz klasiklerini seslendirdi. Konser öncesi 'ya konuşan sanatçı, gecede elde edilecek olan gelirin Suriyeli çocuklara gitmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. İstanbul'da yaşanan saldırıyı kınayan sanatçı, Kosova'da bulunmaktan dolayı da büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Maide Şaban'da, dernek olarak sürekli bu tür etkinlikler düzenlediklerini bu konserden de elde edilecek olan gelirin Halep'e gönderileceğini söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçıya Kosovalı hayranları büyük ilgi gösterdi. Görüntü Dökümü: ---------- - Konserden detaylar - Gülden Karaböcek ile söyleşi - Maide Şaban ile söyleşi