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Kosova'da resmi olmayan seçim sonuçları açıklandı
Kosova'da dün yapılan erken genel seçimlerde, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Vetvendosye (VV) Partisi'nin yüzde 25.82 oyları olarak önde gittiği belirtildi. Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada, oyların...
DIŞ HABERLER 07.10.2019, 12:46
Kosova'da dün yapılan erken genel seçimlerde, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Vetvendosye (VV) Partisi'nin yüzde 25.82 oyları olarak önde gittiği belirtildi.
Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada, oyların yüzde 93'ünün sayıldığı ve bu çerçevede VV Partisi'nin yüzde 25.82, Kosova Demokratik Birliği’nin (LDK) yüzde 24.93 ve Kosova Demokratik Partisi'nin ise yüzde 11.57 oy aldığı belirtildi.
Kosovalı Türklerin tek Türk partisi olan Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) yüzde 0.80 oy aldığı ifade edildi. Avrupa'nın en genç ülkesi olan Kosova, 20 yıldan bu yana 7'nci kez genel seçimler için sandık başına gitti. 120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde, 2 Türk vekilin yer alması bekleniyor.
Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada, oyların yüzde 93'ünün sayıldığı ve bu çerçevede VV Partisi'nin yüzde 25.82, Kosova Demokratik Birliği’nin (LDK) yüzde 24.93 ve Kosova Demokratik Partisi'nin ise yüzde 11.57 oy aldığı belirtildi.
Kosovalı Türklerin tek Türk partisi olan Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) yüzde 0.80 oy aldığı ifade edildi. Avrupa'nın en genç ülkesi olan Kosova, 20 yıldan bu yana 7'nci kez genel seçimler için sandık başına gitti. 120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde, 2 Türk vekilin yer alması bekleniyor.
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