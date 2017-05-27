Enis TABAK / Prizren, 27 Mayıs ()- Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kosovalılar camilere akın ettiler. Kosova’da ilk teravih namazı kılındı. Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii ile Osmanlı'nın Kosova'ya ilk girdiğinde inşa ettiği ancak Sırp rejimi tarafından yerle bir olan ve daha sonra 1999 yılında Türk askerinin Kosova'ya gelmesiyle ilk iş olarak inşa ettiği tarihi Kırık Camii de halk teravih namazı için saf tuttu. Kosova'nın dört bir yanında ilk teravih namazı için camilere akın eden halk, cami imamlarının Ramazan ayı konulu vaazı ardından namaz kılıp dua ettiler.

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- Tarihi Kırık Camii teravih (Görüntüler geçildi)