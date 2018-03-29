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Kosova'da gözaltına alınan FETÖ'cüler Türkiye'ye teslim edildi

Enis Tabak / Priştine, 29 Mart () - Kosova'da bu sabah gözaltına alınan FETÖ'ye bağlı altı yönetici Türkiye'ye teslim edildi. Kosova'nın farklı şehirlerindeki 6 eğitim yöneticilerinden olan Cihan Özkan, Mustafa Erdem, Kahraman Demirez,...

Kosova'da gözaltına alınan FETÖ'cüler Türkiye'ye teslim edildi

Enis Tabak / Priştine, 29 Mart () - Kosova'da bu sabah gözaltına alınan FETÖ'ye bağlı altı yönetici Türkiye'ye teslim edildi.
Kosova'nın farklı şehirlerindeki 6 eğitim yöneticilerinden olan Cihan Özkan, Mustafa Erdem, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı kişilerin, sabah erken saatlerde Kosova polisi tarafından gözaltına alınmışlardı.
Konuyla ilgili Kosova Başbakanı yaptığı açıklamada, Kosova'da FETÖ'ye bağlı “Gülistan” Eğitim Kurumu bünyesindeki okulların üst düzey yöneticileri olan 6 Türk vatandaşının Kosova’da ikamet izinlerinin iptal edildiğini dolayısıyla bu kişilerin gözaltına alındıklarını açıkladı.
Kosova İçişleri Bakanlığı da, gözaltına alınan 6 Türk vatandaşının ikamet iznini iptal ettiğiklerini duyurdu.

 

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