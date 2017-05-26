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Kosova'da erken genel seçimlerinde Türk partileri aday numaraları belli oldu

Enis TABAK / Priştine, 26 Mayıs () - Kosova'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi Kosova Merkez Seçim Komisyonu - (KQZ), 11 Haziran'da seçimlerde yarışacak olan siyasi oluşumların aday numaraları çekiliş ile...

Kosova'da erken genel seçimlerinde Türk partileri aday numaraları belli oldu

Enis TABAK / Priştine, 26 Mayıs () - Kosova'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi Kosova Merkez Seçim Komisyonu - (KQZ), 11 Haziran'da seçimlerde yarışacak olan siyasi oluşumların aday numaraları çekiliş ile belirledi. Başkent Priştine'de düzenlenen kuraya siyasi parti liderleri ve bağımsız adaylar katıldı. 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçimlerinde Kosova Meclisine adayını sokmak için 2 Türk siyasi parti yarışacak. Kosova Meclisi'nde Türkleri 15 yıldır temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi - (KDTP) ve Kosova Türk Adalet Partisi - (KTAP) kontenjandan ayrılmış 2 sandalye için yarışacak. Bugün gerçekleşen kurra çekilişinde Kosova Demokratik Türk Partisi - (KDTP) 26, Kosova Türk Adalet Partisi de - (KTAP) 33 numara ile seçimlerde yarışacak.

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