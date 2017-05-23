Kosova'da erken genel seçim öncesi Türk partisi aday listesini açıkladı

Enis TABAK / Priştine, 23 Mayıs () - Kosova'da Meclisin aldığı erken kararla 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçimlerde, partiler aday listelerini Kosova Seçim Komisyonu'na (KÇZ) teslim etti. Kosova Meclisi'nde Kosovalı Türkleri 2 Milletvekili ve 1 Bakan ile bakan yardımcılarıyla temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi'de - (KDTP) 11 Haziran'de gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi 38 adayla seçimlere katılıyor. KDTP'nin basına gönderdiği aday listesinde şu isimler yer alıyor:
1. MAHİR YAGCİLAR
2. KADIR HÜSEYIN
3. MUFERA SRBICA - ŞINIK
4. ABDÜLHADİ KRASNİÇ
5. FİKRİM DAMKA
6. FİDAN JILTA
7. CUNEYD USTAİBO
8. ORHAN LOPAR
9. SABRIJE TERZIQI
10. ENIS KERVAN
11. ERGİN SUNGURİ
12. FEDA DERVİŞ
13. ERTAN SİMİTÇİ
14. EROLL ZEKERIJA
15. SEZEN ABDULLAHI
16. ZEYNEL ABİDİN USTAİBO
17. SKENDER BIKLIÇI
18. EBRU ZBORÇA
19. ERGIN BUNJAKU
20. SADETİN POÇİNKA
21. HYRMET CELINA
22. LEVENT BUŞ
23. FETA MULA
24. SEVGİ BUŞİ KİKA
25. LEVENT HYDAVERDI
26. HAKİ RAŞTANA
27. YMIHAN MUJKO
28. AHMET HAXHIMEHMET
29. SHANI SHAMLI
30. MELDA GASHI
31. BARIŞ BÖLÜKBAŞ
32. FİKRET ÇOROGLLİ
33. KRENARE SPAHİU OSMANİ
34. FEHMI BIKLIQI
35. ARIFE LOXHA
36. EGZON MUMXHIU
37. DENIZ HAZIRI
38. ERKİN HALÇE