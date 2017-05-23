Kosova'da erken genel seçim öncesi Türk partisi aday listesini açıkladı

Enis TABAK / Priştine, 23 Mayıs () - Kosova'da Meclisin aldığı erken kararla 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçimlerde, partiler aday listelerini Kosova Seçim Komisyonu'na (KÇZ) teslim etti. Kosova Meclisi'nde Kosovalı Türkleri 2 Milletvekili ve 1 Bakan ile bakan yardımcılarıyla temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi'de - (KDTP) 11 Haziran'de gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi 38 adayla seçimlere katılıyor. KDTP'nin basına gönderdiği aday listesinde şu isimler yer alıyor:

1. MAHİR YAGCİLAR

2. KADIR HÜSEYIN

3. MUFERA SRBICA - ŞINIK

4. ABDÜLHADİ KRASNİÇ

5. FİKRİM DAMKA

6. FİDAN JILTA

7. CUNEYD USTAİBO

8. ORHAN LOPAR

9. SABRIJE TERZIQI

10. ENIS KERVAN

11. ERGİN SUNGURİ

12. FEDA DERVİŞ

13. ERTAN SİMİTÇİ

14. EROLL ZEKERIJA

15. SEZEN ABDULLAHI

16. ZEYNEL ABİDİN USTAİBO

17. SKENDER BIKLIÇI

18. EBRU ZBORÇA

19. ERGIN BUNJAKU

20. SADETİN POÇİNKA

21. HYRMET CELINA

22. LEVENT BUŞ

23. FETA MULA

24. SEVGİ BUŞİ KİKA

25. LEVENT HYDAVERDI

26. HAKİ RAŞTANA

27. YMIHAN MUJKO

28. AHMET HAXHIMEHMET

29. SHANI SHAMLI

30. MELDA GASHI

31. BARIŞ BÖLÜKBAŞ

32. FİKRET ÇOROGLLİ

33. KRENARE SPAHİU OSMANİ

34. FEHMI BIKLIQI

35. ARIFE LOXHA

36. EGZON MUMXHIU

37. DENIZ HAZIRI

38. ERKİN HALÇE