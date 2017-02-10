Kosova'da devlet okuluna Türk yönetici atandı

Enis Tabak / Prizren, 10 Şubat, () - Türkçe eğitimin 1951 yılından bu yana resmi olarak verildiği Kosova'da, eğitimini Türkiye'de almış olan bir Türk eğitimci, devlete bağlı Emin Durak İlköğretim Okulu'na müdür yardımcısı olarak atandı.

Prizren'de Türkçe eğitim oranının en yüksek olduğu okullar arasında ikinci sırada yer alan Emin Durak İlköğretim Okulu'nun müdür yardımcılığına Türk eğitimci Akif Gaş atandı. 'ya konuşan Gaş, Kosova Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni müfredata pilot okul seçilmeleri hakkında bilgi verdi. Uzun yıllar Mamuşa'da öğretmenlik yapan Akif Gaş, Emin Durak İlköğretim Okulu'nun çalışmaları ve tamamlanması beklenen eksikleri hakkında da bilgi verdi.

"Türkiye'den destek görüyoruz"

Emin Durak İlköğretim Okulu Müdürü Rahim Bekteşi de, Emin Durak İlköğretim Okulu'nun Prizren'de Türk öğrenci sayısı en yüksek olan okullar arasında yer aldığını söyledi. Yeni görevine atanan genç eğitimci Akif Gaş'ın çalışmalarından memnun olduğunu belirten Bekteşi, Türkiye'nin Kosova'da bulunan başta TİKA olmak üzere birçok kurumundan destek gördüklerini ifade etti.

Kosova'da Türk eğitiminin önemli eğitim kurumlarından olan Emin Durak İlköğretim Okulu, bugüne kadar çok sayıda Türk öğrenci mezunu verdi.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Akif GAŞ - Emin Durak İlköğretim Okulu Türk Müdür Yardımcısı

- Rahim BEKTEŞİ - Emin Durak İlköğretim Okulu Müdürü