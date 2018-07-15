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Kosova'da Demokrasi Dayanışması Yürüyüşü'ne yoğun katılım

Enis Tabak / Prizren, 15 Temmuz () - Kosova'nın Prizren ve Priştine kentlerinde, 15 Temmuz “Demokrasi Dayanışması Yürüyüşü” gerçekleşti. Kosova'nın başkenti Priştine'de de gerçekleşen yürüyüşe Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi...

Kosova'da Demokrasi Dayanışması Yürüyüşü'ne yoğun katılım

Enis Tabak / Prizren, 15 Temmuz () - Kosova'nın Prizren ve Priştine kentlerinde, 15 Temmuz “Demokrasi Dayanışması Yürüyüşü” gerçekleşti.
Kosova'nın başkenti Priştine'de de gerçekleşen yürüyüşe Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç yanı sıra Kosovalı siyasi yetkililer ile Kosova'daki STK temsilcileri katıldı.
Fetö'nün darbe girişimine tepki için Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'nden başlayan yürüyüş, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'nda son buldu. Prizren'deki “Sizinleyiz” pankartının açıldığı yürüyüşe, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) siyasi temsilcileri ile Arnavut ve Türk STK temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kosovalı bazı STK'ların ortaklaşa düzenledikleri Demokrasi Dayanışması Yürüyüşü'ne Türkiye ve Kosova bayrakları açıldı.

Görüntü Dökümü:

Prizren'deki yürüyüşten detay

KDTV Mv Fİkrim Damka'nın konuşması

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