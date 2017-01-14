Kosova'da aşırı soğuklar nedeniyle hayvanlar dondu

Enis TABAK - KOSOVA / - Kosova'da yaklaşık iki haftadır süren Sibirya soğukları can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Prizren'de evi olmayan bir kişi aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gündüz eksi 10 üzeri ile gece eksi 25'in üzeri etkili olan soğuklar nedeniyle sokakta kalan hayvanları da etkiledi. Kosova'nın Drenşica bölgesinde bir köpeğin ve Drim nehrinde suyun içinde bir tilkinin donması görüntüleri Kosova basınında geniş yer aldı. Aşırı soğuklar nedeniyle Drim nehri ile Tuna nehri de dondu. Soğukların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Görüntü Dökümü: - Ayakta donan köpek görüntüsü - Suyun içinde donan tilkinin görüntüsü - Drim nehrinin donan görüntüsü