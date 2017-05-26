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Kosova'da 6'ncı Türk Caz Haftası Merih Aşkın'ın konseriyle sona erdi

Enis TABAK / Prizren, 25 Mayıs () - Kosova'da faal olan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile T.C. Kosova Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla bu yıl 6'ncısı düzenlenmekte olan Türk Caz Haftası, Merih Aşkın'ın konseriyle sona erdi. Kosova'da...

Kosova'da 6'ncı Türk Caz Haftası Merih Aşkın'ın konseriyle sona erdi

Enis TABAK / Prizren, 25 Mayıs () - Kosova'da faal olan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile T.C. Kosova Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla bu yıl 6'ncısı düzenlenmekte olan Türk Caz Haftası, Merih Aşkın'ın konseriyle sona erdi. Kosova'da geleneksel olarak gerçekleşen Türk Caz Haftası çerçevesinde Priştine'de caz sanatçısı Şenay Lambaoğlu ve ekibinin verdiği açılış konseri büyük ilgi görmüş, ikinci gede de Prizren'de Anadolu ezgilerini cazla birleştirerek Authentic Anatolian Project'in verdiği konserle devam etmişti. 3 gün süren Türk Caz Haftası kapsamında kapanış gecesi Merih Aşkın'ın Priştine'de verdiği konserle sona erdi. Gecede konuşan T.C Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, bu yıl 6'ncısı düzenlenmekte olan Türk Caz Haftası'nın Kosova'da önemli festivaller arasında yer aldığını söyledi. Geceye Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, T.C Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Priştine Müdürü Mehmet Ülker, Kosova'da görevli Türk subayları ile çok sayıda davetli katıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Büyükelçinin konuşması

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