Kosova'da 6'ncı Türk Caz Haftası

Enis Tabak / Prizren, 25 Mayıs () - Kosova'da faal olan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile T.C. Kosova Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla bu yıl 6'ncısı düzenlenmekte olan Türk Caz Haftası'na Kosovalılar yoğun ilgi gösteriyor.

Kosova'da geleneksel olarak gerçekleşen Türk Caz Haftası çerçevesinde Priştine'de caz sanatçısı Şenay Lambaoğlu ve ekibinin verdiği açılış konseri büyük ilgi gördü. Priştine'deki açılış konseri ardından Prizren'de Anadolu ezgilerini cazla birleştirerek Authentic Anatolian Project'in verdiği konsere çok sayıda davetli katıldı. Gecede konuşan T.C Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, bu yıl 6'ncısı düzenlenmekte olan Türk Caz Haftası'nın Kosova'da önemli festivaller arasında yer aldığını söyledi.

Geceye Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, T.C Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Priştine Müdürü Mehmet Ülker, Kosova'da görevli Türk subayları ile çok sayıda davetli katıldı. Festivalin kapanış konseri ise Merih Aşkın'ın sahne alacağı geceyle sona erecek.