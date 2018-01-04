Enis Tabak / Priştine, 4 Ocak () - Kosova'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Kosova'nın İpek kentinde olduğu ve başta başkent Priştine olmak üzere diğer kentlerde de hissedildiği belirtildi.

Kosova Deprem Üssü tarafından yapılan açıklamada; merkez üssünün İpek kenti olan depremin 4.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Depremde İpek'teki bazı ufak hasarlar olduğu ve can kaybının olmadığı belirtildi. TSİ 14:05 sularında meydana geldiği belirtildi.