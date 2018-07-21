Kosova'da 16. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali başladı

Enis Tabak / Prizren, 21 Temmuz () - Kosova'nın Prizren şehrinde bu yıl 16'ncısı gerçekleşen Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali başladı. Kosova'da Türk dilini ve kültürünü yaşatmak amacıyla 16 yıl önce ilk kez düzenlenen festival bu yıl da geleneğini sürdürdü.

Prizren'deki Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nda açılışı gerçekleşen festivale; Türkiye'den onursal konuk olarak katılan Edirne Valisi Günay Özdermir, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, T.C Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ile T.C Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya da etkinlikteydi.

'ya konuşan Edirne Valisi Günay Özdermir, Kosova'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sanatla Uyanmak Festivali Tertipleme Kurulu Başkanı Ethem Baymak, 16 yıldır sürdürdükleri Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'nin Kosova'da önemli festivaller arasında yer aldığını ve Türk kültürünün ve Türk dilinin yaşatılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da, Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'nin öneminden bahsetti. Bir hafta sürecek olan etkinlikler çerçevesinde, müzikten, edebiyata, resimden, söyleşiye birçok sanat dalında etkinlikler gerçekleşecek. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Edirne Valisi ile söyleşi

- Konuşmalar

- Detay