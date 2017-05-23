​Kosova'da 11 Haziran seçimleri öncesi seçmen sayısı kafaları karıştırdı

Enis TABAK / Prizren, 23 Mayıs () - Kosova'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi resmi rakamlara göre 1 milyon 739 bin 825 olan nüfuslu Kosova’da, 1 milyon 885 bin 147 kayıtlı seçmenin oy kullanacağının açıklanması kafaları karıştırmıştı.



Konuyla ilgili 'ya konuşan Kosova Merkez Seçim Komisyonu üyesi Ercan Şpat, seçmen sayısının nüfus sayısından büyük olduğunu doğruladı. Şpat, nüfus sayısı sayıma göre Kosova'da yaşayan, Kosova vatandaşlarının sayımında elde edilen rakam olduğunu ancak başta Türkiye olmak üzere Kosova dışında binlerce Kosova vatandaşının yaşadığını söyledi. Seçmen kütüğünde ölen vatandaşların seçmen listelerinden çıkarılmadığını söyleyen Şpat, dolayısıyla sorun yarattığını belirtti. 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi, listelerin düzeltilme çalışmalıs yapılap yapılmadığına dair Şpat, çalışma sürecinin durmadan devam ettiğini söyledi. Kosova Merkez Seçim Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak komisyonları olarak bu konuda devamlı çalışmalar yürüttüğünü belirten Şpat, seçmen kütüğüne bulunan kişileri de dışlayamayacaklarını söyledi. Şpat, 1 milyon 739 bin 825 nüfuslu Kosova’da son seçmen sayısının İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen seçmen kütüğüne göre 18 yaşını 11 Haziran'da dolduracak kişilerin sayısıyla birlikte 1 Milyon 850 Bin kişi olduğunu söyledi.

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- Ercan ŞPAT - Kosova Merkez Seçim Komisyonu üyesi