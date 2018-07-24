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Kosova'da 10'uncu Domates Festivali düzenlendi

Enis Tabak / Mamuşa, 24 Temmuz () -  Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da, bu yıl 10'uncu “Uluslararası Domates Festivali” düzenlendi. Festival saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bu yıl İlk kez Abdülhadi...

Kosova'da 10'uncu Domates Festivali düzenlendi

Enis Tabak / Mamuşa, 24 Temmuz () -  Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da, bu yıl 10'uncu “Uluslararası Domates Festivali” düzenlendi.
Festival saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bu yıl İlk kez Abdülhadi Krasniç Başkanlığında düzenlenen festivale çok sayıda davetli katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Abdülhadi Krasniç, bu yıl Mamuşa'da lise bütünleme sınavına giren 80 öğrenciden iki öğrencinin sınavı başarıyla tamamladığını söyledi. “Mamuşa Belediyesi olarak tarıma verdiğimiz önemi eğitime de vermemiz lazım” diyen Krasniç, ailelere seslenerek, “Çocuklarınızın eğitimiyle ilgilenmenizi istiyorum” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da Kosovalı Türklerin barış içinde yaşaması gerektiğini vurguladı. Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Recep Altepe'nin de katıldığı festivalde, Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da, Mamuşa'nın belediye statüsüne kavuşmasından bu yana çok sayıda projeyle kalkındığını ve örnek bir belediye olduğunu söyledi. Gece folklor gösterileriyle sona erdi. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:
- Detay
- Abdülhadi Krasniç konuşma
- Mahir Yağcılar konuşma
- Recep Altepe konuşma
- Kıvılcım Kılıç konuşma
- Folklor gösterisi

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