Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Türkiye’ye geliyor

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi resmi bir ziyaret için önümüzdeki hafta Türkiye ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Thaçi, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Thaçi’nin Türkiye ziyaretini, Ankara’da bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani ile düzenlediği ortak basın toplantısında bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Nishani ile düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, Kosova’nın uluslararası ve bölgesel örgütlere üyeliğini desteklemeyi sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Thaçi ile Ankara temaslarında tanıma süreci konusuna da ağırlık vereceklerini söyledi.