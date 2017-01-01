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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'den Cumurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Enis Tabak / Priştine, 1 Ocak, - Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, İstanbul’da yılbaşı gecesi bir gece kulübünde yapılan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'den Cumurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Enis Tabak / Priştine, 1 Ocak, - Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, İstanbul’da yılbaşı gecesi bir gece kulübünde yapılan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Terör saldırısının tüm özgür dünya vatandaşlarına yönelik olduğunu belirten Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, taziye mesajında Kosova halkının, hayatın haybedenlerin acılarını paylaştığını ve Türk halkı ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

"Amaç, Yaşam Biçimini Yok Etmek"

Mesajında, “İstanbul’daki terör saldırısı, ortak tehdide karşı amansızca mücadele vermek için kararlı olma konusunda bizleri daha da motive etmektedir. İstanbul’da, yeni yıl gecesindeki bu korkunç saldırı tüm dünyaya karşı bir saldırıdır. Bu terör saldırısı özgür dünyanın tüm vatandaşlarına yönelikti” ifadelerine yer ver Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, teröristlerin barış, nizam ve düzen istemediklerini, onların hedefinin dünyayı ve insanların yaşam biçimlerini yok etmek olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova halkının, hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin ile Türk halkının acılarını paylaştığını ifade etti.

Kosova Başbakanı Mustafa da Saldırıyı Kınadı

Kosova Başbakanı İsa Mustafa da, 2017 yılına girilirken İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısını sert bir dille kınadı. Başbakan Mustafa mesajında, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk Hükümeti’ne başsağlığı dileyerek, Kosova halkı ile hükümetinin büyük acı ve üzüntü duyduğunu belirtti. Başbakan Mustafa, bu saldırıların "terörün araç ayırmadan demokratik dünyanın değerlerini tehlikeye atmak için saldırmaya devam ettiğini gösterdiğini" vurguladı. Mesajında “Kosova Cumhuriyeti Hükümeti, her çeşit teröre karşı demokratik dünyanın mücadelesine katkı sunmaya devam etme yönünde kararlıdır” ifadesine yer veren Kosova Başkakanı Mustafa, terörün ortak değerleri ihlal etmeyi ve masum insanların hayatlarını tehlikeye atmayı hedeflediğini belirtti.

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