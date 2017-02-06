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Kosova cumhurbaşkanı kayak yaparak stres attı

- Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova'nın önde gelen kayak merkezlerinden Brezoviça'da kayak yaparak stres attı.

Kosova cumhurbaşkanı kayak yaparak stres attı

 Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova'nın önde gelen kayak merkezlerinden Brezoviça'da kayak yaparak stres attı.

Yaklaşık 2 aydır Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan duvar gerilimi ardından Cumhurbaşkanı Thaçi, kayak yaparak stresini attı. Kosova'nın kuzeyindeki, Sırpların çoğunlukta yaşadığı ikiye bölünmüş Mitroviça'da Sırplar tarafından örülen duvarın dün yıkılmasının ardından Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Brezoviça kayak merkezine giderek kayak yaptı. Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Cumhurbaşkanı Thaçi şu notu düştü: "Stratejik yatırımlar yasasını imzaladıktan sonra Balkanların incisi Brezovica'yı ziyaret ettim. Kayak yaparak ve kayak merkezinin çalışanlarıyla konuşarak güzel bir gün geçirdim. Birlikte çalışıp bu kayak merkezini Avrupa için çekim merkezi yapmaya çalışacağım."

 

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