Son Dakika
Kosova, bugün 7’nci kez sandık başında
NATO'nun 1999 yılında Sırbistan'a müdahalesiyle Birleşmiş Milletler (BM) denetimi altına giren Kosova'da, seçmenler 7’nci kez sandık başında. Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada, bugün yapılan erken genel...
DIŞ HABERLER 06.10.2019, 09:50
NATO'nun 1999 yılında Sırbistan'a müdahalesiyle Birleşmiş Milletler (BM) denetimi altına giren Kosova'da, seçmenler 7’nci kez sandık başında.
Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada, bugün yapılan erken genel seçimlerde, 1 milyon 739 bin 825 nüfuslu Kosova'da, 1 milyon 972 bin 466 seçmenin oy kullanacağı duyuruldu. 120 sandalyeli Kosova Meclisi'ne girmek için 20 siyasi parti, 4 ittifak ve Kosovalı Türkleri temsilen tek Türk parti olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) yer alıyor.
Yerel saatle 07.00 ile akşam 19.00'a kadar sürecek olan seçimlerde, 50 bine yakın gözlemcinin görev aldığı belirtildi. Kosova genelinde 2 bin 547 sandık kurulurken, seçmenler, işsizliğe çare bulunulmasını istediler.
Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada, bugün yapılan erken genel seçimlerde, 1 milyon 739 bin 825 nüfuslu Kosova'da, 1 milyon 972 bin 466 seçmenin oy kullanacağı duyuruldu. 120 sandalyeli Kosova Meclisi'ne girmek için 20 siyasi parti, 4 ittifak ve Kosovalı Türkleri temsilen tek Türk parti olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) yer alıyor.
Yerel saatle 07.00 ile akşam 19.00'a kadar sürecek olan seçimlerde, 50 bine yakın gözlemcinin görev aldığı belirtildi. Kosova genelinde 2 bin 547 sandık kurulurken, seçmenler, işsizliğe çare bulunulmasını istediler.
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Galatasaray
|7
|10
|8. Trabzonspor
|6
|9
|9. Sivasspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Ankaragücü
|6
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Balıkesirspor
|7
|13
|2. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|3. Fatih Karagümrük
|7
|12
|4. Altay
|7
|12
|5. Bursaspor
|7
|12
|6. Ümraniye
|6
|11
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Real Betis
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2