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Kosova Başbakanı istifa etti

Enis TABAK, Prizren () - Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay istifa etiğini açıkladı. Kosova savaşında yaşanan suçları araştırmak için kurulan Hollanda merkezli özel mahkemeye davetinden dolayı Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, 2 yıllık...

Kosova Başbakanı istifa etti

Enis TABAK, Prizren () - Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay istifa etiğini açıkladı.
Kosova savaşında yaşanan suçları araştırmak için kurulan Hollanda merkezli özel mahkemeye davetinden dolayı Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, 2 yıllık başbakanlık görevinden az önce istifa ettiğini açıkladı. Kosova Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Kosova Başbakanı Haradinay, Hollanda'daki özel mahkemeye davet edildiğini ve oraya ‘Kosova Başbakanı’ sıfatıyla gitmek istemediğini, ‘Kosova savaşçısı Ramuş Haradinay’ olarak katılacağını söyledi.

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