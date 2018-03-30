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Kosova Başbakanı İçişleri Bakanı ve İstihbarat Şefi'ni görevden aldı

Enis Tabak / Priştine, 30 Mart () - Kosova'da dün Kosova polisi tarafından yakalanarak Türk makamlarına teslim edilen FETÖ mensupları olayı ardından Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, bugün hükümet kabinesinde içişleri Bakanı Flamur Sefaj...

Kosova Başbakanı İçişleri Bakanı ve İstihbarat Şefi'ni görevden aldı

Enis Tabak / Priştine, 30 Mart () - Kosova'da dün Kosova polisi tarafından yakalanarak Türk makamlarına teslim edilen FETÖ mensupları olayı ardından Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, bugün hükümet kabinesinde içişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü  Driton Gashi’yi görevden aldı.

Cumhurbaşkanı Thaçi: Göz altılardan haberim yoktu

Kosova'da dün altı FETÖ'cünün Kosova polisi tarafından tutuklanması ve Türkiye'ye iade edilmesi ardından, Kosova'da siyasiler birbirini suçlamaya başladı. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, tutuklamalarla ilgili bilgisinin olmadığını ve altı FETÖ'cünün tutuklamaların Kosova İstihbarat Ajansı - AKI ve İçişleri Bakanlığı ile Mülteciler Bürosu tarafından gerçekleştiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Thaçi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından daha önceden bazı isimler gönderildiğini, ancak listede bu kişilerin olmadığını söyledi.

Başbakan Haradinay: Tutuklamalarla ilgili bana bilgi verilmedi

Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi yanı sıra Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay da, tutuklamalarla ilgili bilgisinin olmadığını açıkladı. Başbakan Haradinay, Türk vatandaşlarının tutuklanıp sınır dışı edilmeleriyle ilgili hiçbir kurum tarafından bilgilendirilmediğini belirtti. "Kosova Polisi ve Kosova İstihbarat Ajansı - AKI işbirliğiyle dün gerçekleşen bir operasyonla, altı Türk vatandaşı tutuklanıp sınır dışı edilmiştir" diyen Haradinay, bu eylemin belirsizliği nedeniyle anayasal ve yasal yetkileri doğrultusunda davranacağını söylemişti. (Fotoğraflı)

 

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